Geisternetze, Hummer und historische Schätze – Der Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher Florian Huber

Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Ellinor Krogmann

Dr. Florian Huber ist Unterwasserarchäologe und hat jüngst in der Südsee das auf Grund gelaufene Freibeuterschiff S.M.S. Seeadler aus dem 1. Weltkrieg untersucht. Er sucht aber auch für den WWF Geisternetze im Meer, abgerissene Fischernetze, in denen sich Tiere verfangen. Netze, die irgendwann zu Mikroplastik werden. Oder er untersucht die Hummerbestände vor Helgoland. Über seine Projekte schreibt er auch Bücher und besonders gerne erklärt er Kindern, was er tut. In der Kinderbuch-Reihe: Was ist Was. (SWR 2022)