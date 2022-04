Er ist auf der Alb in Bad Urach geboren, hat das Deutsche im Kreissaal, das Türkische mit der berühmten Muttermilch mitbekommen: der Grünen-Politiker und jetzige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. In Identitätsfragen hat er also eine gewisse Übung. Die schwäbische Sparsamkeit liegt ihm ebenso wie der badische Wein, der Freiheitskampf seines Landsmannes Friedrich Schiller nötigt ihm Respekt ab. „Gerade weil wir in Deutschland eine Demokratie haben, haben wir die Pflicht, diese zu schützen – bei uns und anderswo“, meint Cem Özdemir. mehr...