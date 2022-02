Gegenöffentlichkeit - erklärt von Bernhard Pörksen

Im Herbst 2017 bekommt Matthew Sweeney, einer der bedeutendsten irischen Lyriker, die Diagnose einer tödlichen Nervenkrankheit. Ihm bleibt noch ein knappes Jahr zu leben. In diesem Zeitraum schafft es Sweeney, 70 Gedichte zu verfassen, die 2021 in dem Band „Der Schatten der Eule“ im Hanser Verlag erschienen sind - im Original und in der deutschen Übersetzung des Lyrikers Jan Wagner. Matthew Sweeney, wichtiger Vertreter der modernen Naturlyrik, des sogenannten „nature writings“, schreibt in seinen letzten Gedichten über Natur, aber auch über seine Krankheit und die Gefühle, die sie in ihm auslöst. Er denkt über sein Leben nach und lässt immer wieder eine Eule auftauchen. So auch in dem Gedicht „Der Schatten der Eule“, das dem Band den Titel gegeben hat. mehr...