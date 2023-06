Gegen Rassismus und für ein offenes Geschlechtersystem - Der Aufklärer und Aktivist Karimael Buledi

Karimael Buledi wurde vor 28 Jahren in Dorsten, Nordrhein-Westfalen als schwarzes Mädchen geboren. Heute versteht er sich als nicht binär und setzt (er/ihm) hinter seinen Namen. Seit Jahren ist Karimael Buledi als Aktivist und Aufklärer unterwegs. Für den ISD, die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland e.V. kämpft er gegen Rassismus.

Hier ist er der Pressesprecher der Stuttgarter Ortsgruppe. Für den Erinnerungsort "Hotel Silber" in Stuttgart, der über Polizei, Gestapo und Verfolgung informiert, sitzt er im Vorstand. Außerdem kann man Karimael Buledi bei Diversity-Veranstaltungen der Stadt Stuttgart begegnen.

Musiktitel:

Forget me not

Say She She

CD: Forget me not



Delighted

Benjamin Clementine

CD: Delighted



Teenage love

Bells Larsen

CD: Good grief



We need to talk about it

Ben Harper

CD: We need to talk about it



Stand for myself

Yola

CD: Stand for myself