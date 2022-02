Gefangen im eigenen Körper – Transsexuell im Iran

Ökostrom oder LED-Beleuchtung: Clubs können nachhaltiger und umweltfreundlicher sein. Ideen dazu liefert „Clubtopia“: Ein Projekt des Bundes für Umweltschutz und Naturschutz Berlin, der Clubcommission und dem Verein clubliebe. Sie beraten Clubbetreiber und Veranstaltende, wie eine grüne Clubkultur aussehen könnte. Aber auch das Verhalten der Gäste sei entscheidend, sagt Konstanze Meyer, Projektleiterin von Clubtopia: „Gäste können zum Beispiel Lokalbier bestellen oder die Öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen, um den Club zu erreichen.“ Trotz der ganzen Unsicherheiten für Clubs in der Pandemie-Zeit, sei „das Interesse an Nachhaltigkeitsthemen bei den Clubs gar nicht abgerissen“, sagt sie. Eine grüne und nachhaltige Clublandschaft sei also keine Utopie, so Mayer. Sie gibt sich zuversichtlich, denn immer mehr Gäste sowie Clubbetreiber fordern eine grüne Clubkultur. „Für uns soll diese Utopie am liebsten schon morgen beginnen.“ mehr...