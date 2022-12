Die russische Propaganda trifft offenbar auf Resonanz. Vor allem in ostdeutschen Kleinstädten haben in den vergangenen Wochen Tausende gegen westliche Sanktionen protestiert und diffuse Sympathie für Putin gezeigt. Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges erscheint ihnen nicht Russland als eigentlicher Aggressor sondern die Nato. Woher kommt dieses pro-russische Weltsicht? Und was richtet sie an? Martin Durm diskutiert mit Norbert Pötzl – freier Journalist, Hamburg; Sabine Rennefanz – Spiegel-Kolumnistin und Autorin, Berlin; Prof. Dr. Claudia Weber – Historikerin, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt / Oder