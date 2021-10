Gefährlich für die Demokratie: Die Religiöse Rechte in den USA

Ja, die Religiöse Rechte sei so machtgierig, dass sie auch bereit wäre, demokratische Institutionen zu zerstören, sagt die Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt in SWR2. Das sei aber keine neue Entwicklung.

Ein Blick zurück in die 80er Jahre zeige, dass die Religiöse Rechte von Beginn an antidemokratisch gedacht habe. Schon früh wurde offen gesagt, dass es besser sei, je weniger Leute wählen gingen. „Die christliche Rechte hat begriffen, dass sie angesichts des demografischen Wandels im Land auf lange Sicht hin bei Wahlen keine Mehrheiten mehr bekommen kann," so Brockschmidt. Und so würden sie ein Schlupfloch in der amerikanischen Verfassung nutzen, dass die Stimmen von ländlichen, dünn besiedelten Gegenden schwerer gewichte als die von bevölkerungsdichten Landstrichen. Und wer dann an den richtigen Stellen mobilisieren könne, müsse keine Mehrheiten der Amerikaner zahlenmäßig für sich gewinnen.

Das Sendungsbewusstsein der Religiösen Rechten, sagt Brockschmidt, speichert sich aus ihrer Version der amerikanischen Geschichte, die sie erzählen. Eine Version der Geschichte, die es so nie gegeben hat. „Die Religiöse Rechte behauptet nämlich, Amerika sei als explizit christliches Land von Christen für Christen gegründet worden. Und daher sei ihr Kampf gegen den Säkularismus ein Kampf in Gottes Namen gegen teuflische Mächte, die Amerika ins Verderben reißen wollen," so Brockschmidt. Und in diesem Narrativ ginge es so weiter: Da sich das Land von Gott abgewandt habe, müsse man „Gott“ zurückholen in die Regierung, in die Erziehung, die Medien, die Kultur und die Gerichte. Und so sähe die Religiöse Rechte ihre politischen Ziele auch als göttlich sanktioniert.

Trumps Niederlage war nicht das Ende der Religiösen Rechen in den USA. Wie bedrohlich sie für die USA sind, zeigt das Buch von Annika Brockschmidt „Amerikas Gotteskrieger: Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet“, das bei Rowohlt erschienen ist.