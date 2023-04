Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält am 19. April bei der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto eine Rede. Er ist der erste Deutsche, der dort sprechen darf, an einem „Ort, der auch blutgetränkt ist“, so der Historiker Peter Oliver Loew.

Damit habe der Bundespräsident eine große Verantwortung, der er allerdings auch gewachsen sei, meint Loew im Gespräch mit SWR2. Er verweist auf Steinmeiers Auftritt zum Weltkriegsgedenken in Polen vor zwei Jahren: „Er hat es sehr gut gemacht, und wird das auch heute auch gut machen.“ Auf den Ukraine-Krieg, so Loew, hätten die Polen auch wegen der noch immer präsenten Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg emotional und spontan reagiert. „Diese historische Sensibilität prägt die polnische Gesellschaft, das muss in Deutschland noch besser verstanden werden.“ Gedenken an den Warschauer Ghettoaufstands Bundespräsident Steinmeier nimmt gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten Herzog an den Gedenkfeierlichkeiten in Warschau teil. Geplant ist unter anderem ein gemeinsamer Besuch im Museum der Geschichte der polnischen Juden und eine Gedenkrede am Denkmal der Helden des Ghettos. Am 19. April 1943 erhoben sich Juden im Ghetto gegen die Deutschen Eine halbe Million Jüdinnen und Juden hielten die Nationalsozialisten ab 1940 im Warschauer Ghetto gefangen gehalten – mehr als ein Drittel der Warschauer Vorkriegsbevölkerung. Sie wurden willkürlich ermordet, waren Hunger und Seuchen ausgesetzt. Im Sommer 1942 begannen die Deportationen, vor allem ins Vernichtungslager Treblinka. Am 19. April 1943 begehrten die im Ghetto Verbliebenen auf und kämpften mehrere Wochen lang gegen die deutschen Besatzer. Aufstand im Warschauer Ghetto "Es ging darum, nicht wie ein Schaf zu sein" Vor 80 Jahren begann der Aufstand im Warschauer Ghetto. Zwei Überlebende erzählen im Interview über den Kampf gegen die NS-Schergen und ums Überleben. Der Aufstand, berichten sie,…