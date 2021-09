Gebt alles! Frauenfußball in Gambia

"Dem beh jekh!" rufen Fußballerinnen in Gambia, bevor sie los kicken. Das heißt so viel wie: Gebt alles!

Kicken ist für Mädchen und Frauen in dem kleinen Land an der Westküste Afrikas nicht selbstverständlich. Manche Eltern verbieten es ihren Töchtern, weil sie glauben, sie würden dadurch ihre Weiblichkeit verlieren.



Monika Staab, Fußballpionierin aus Deutschland, fühlt sich dabei an Deutschland vor 50 Jahren erinnert. Die 61-Jährige leistet in Gambia Entwicklungsarbeit.



Die Stärke, die Mädchen beim Fußball entdecken, soll ihnen auch im Alltag helfen. Mancher Mann muss noch überzeugt werden.

Monika Staab beim Training des Erstligateams von Abuko. Sie übernimmt bisweilen solche Einheiten und berät auch die Trainer der Teams, um sie weiterzubilden. Leo Schulte Bild in Detailansicht öffnen Monika Staab als Leiteren eines Seminars für Lehrerinnen, die zu Coaches für Mädchenfußball weitergebildet werden. Leo Schulte Bild in Detailansicht öffnen "Dem beh jekh": Gebt alles! So feuern sich Lehrerinnen im Coachingkurs an. Leo Schulte Bild in Detailansicht öffnen

Manuskript zur Sendung