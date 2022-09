Die Themen: Gasumlage vor dem Aus. Endlich. Aber was kommt jetzt? ++ Italien wählt noch strammer rechts als befürchtet. Entsetzen bei Bundespolitikern ++ Wer ist Wahlsiegerin Giorgia Meloni? ++ Auswirkungen auf EU und deutsch-italienische Zusammenarbeit?

Tagesgespräch mit Axel Schäfer, SPD, Vors. deutsch-italienische Parlamentariergruppe ++ Asyl für russische Deserteure? Zwei Perspektiven: Ukrainerinnen in Berlin in Angst ++ Junger Russe in Belgrad gerade noch vor der Einberufung geflohen ++ Wie richtig Gendern im Unterricht? Schulen in BW diskutieren darüber.