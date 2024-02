Gartenarbeit – Was gibt sie uns?

Gast im Studio: Katrin Schumann, Gärtnerin und Buchautorin

Viele Menschen gärtnern, und in Corona-Zeiten tun sie es mehr denn je. Vielleicht, weil sie bei der Arbeit im Garten Ruhe und Sicherheit finden in einer gestressten Welt. Katrin Schumann ist leidenschaftliche Gärtnerin und Buchautorin. Seit mehr als zehn Jahren bewirtschaftet sie allein einen 7500 Quadratmeter großen Garten in der Nähe von Straubing im Bayerischen Wald. Ihr jüngstes Buch heißt: Glück kann man pflanzen – Wie wir mit unserem Garten wachsen. Was hat sie ihr Garten gelehrt? Welche Herausforderungen musste sie meistern? Und kann man sein Glück tatsächlich in der Erde finden? Rufen Sie an und sprechen Sie mit ihr, ab 19.00 Uhr unter 07221-2000, oder schreiben Sie uns jetzt schon eine Mail an tandem@swr.de

Musiktitel

A year in a garden

Roo Panes

CD: Quiet man



Guerilla Gärtner

Sarah Kaiser

CD: Grüner



I Giardini

Beirut

CD: Gallipoli



Buchtipp