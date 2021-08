Die EU müsse zu ihren Werten stehen und Flüchtlinge aufnehmen, so die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan in SWR2. Wichtig sei allerdings, dass Mitgliedsländer dazu nicht gezwungen würden, sondern sich freiwillig zur Aufnahme von Flüchtlingen entschieden und dabei auch eigene Interessen berücksichtigten, beispielsweise einer geregelten Zuwanderung in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen. Ständig, so Schwan, proklamiere die EU ihre selbstgegebenen Werte, insbesondere die Bedeutung der Menschenrechte. Gerade gegenüber autoritären Regime oder beispielsweise den Taliban würden diese eingefordert. Gerade deshalb gerate die europäische Gemeinschaft in eine Glaubwürdigkeitsfalle, wenn sie sich an ihre eigenen Standards nicht halte. Gesine Schwan: „Wenn die EU ständig im Widerspruch dazu handelt, dann ist dieser Selbstwiderspruch eine Zerstörung des Vertrauens nach außen und nach innen.“ mehr...