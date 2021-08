Das "Haus zur Sonne" in Worms: Jüdisches Gemeindehaus, in dem am 2.5.1935 die jüdische Bezirksschule für Kinder aus Worms und Umgebung eröffnet wurde. 1936 war das Jahr mit der größten Schülerzahl: über 120 Schüler in vier Klassen. Nach der Reichspogromnacht, in der die Synagoge niedergebrannt und die benachbarte Schule beschädigt worden war, konnte Herta Mansbacher unterstützt durch Spenden nach wenigen Wochen den Unterricht für die restlichen ca. 30 Kinder, die noch nicht mit ihren Eltern ausgewandert waren, wiederaufnehmen. Die Schule wurde im September 1941 geschlossen.

Pressestelle Stadtarchiv Worms - Foto: August Füller (1910), Az.: F/27, 02215