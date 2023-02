„Und sie bewegt sich doch“: Galileo und die Unvereinbarkeit von Glauben und Wissen

Kein Name steht mehr für den Kampf zwischen Wissenschaft und Glauben wie Galileo Galilei. Das Schicksal des italienischen Mathematikers, der am 13.02.1633 in Rom zum Prozess antreten und dort seine Lehre widerrufen wird, steht auch heute sinnbildlich für das Verhältnis der katholischen Kirche zur Wissenschaft. Hat sich die Kirche heute bewegt?

Der Prozess, bei dem Galileo Galilei am 22. Juni 1633 vor der Inquisition seine Lehren widerruft, ging in die Geschichte ein. Gemälde von Joseph Nicolas Robert-Fleury (1847). picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / akg-images / Erich Lessing

Ein Mathematiker blickt in die Sterne

Im März 1610 veröffentlicht Galileo seine Schrift „Siderius Nuncius“ („Bote von den Sternen“). Seit 18 Jahren lehrt der Mathematiker an der Universität von Padua, setzt sich mit dem Festungsbau auseinander und erfindet Hilfsmittel für die wissenschaftliche Arbeit wie den Compasso, einen Vorläufer des Rechenschiebers, oder einen Proportionszirkel, mit dem man auch die Flugbahn von Kanonenkugeln berechnen kann.

1609 erfährt er von der Erfindung des niederländischen Brillenmachers Hans Lipperhey: das erste Fernrohr. Galileo lässt seine Erfindung nachbauen und richtet das Rohr auf den Nachthimmel.

In „Siderius Nuncius“ beschreibt Galileo Sterne, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind, Krater auf der Oberfläche des Mondes und vier Objekte, die nahe dem Jupiter in grader Linie zu stehen scheinen. Es sind die größten Jupiter-Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto. Er erkennt auch, dass die Milchstraße aus unzähligen kleinen Sternen besteht.

Galileos Entdeckungen bringen die Kirche in Bedrängnis

Galileos Beobachtungen stellen das seit der Antike gelehrte geozentrische Weltbild auf den Kopf: Ein Mond, der wie die Erde Berge und Krater aufweist und Himmelskörper, die sich an anderen Planeten ausrichten, passen nicht zur Lehre der Kirche, dass sich die Gestirne um die von Gott geschaffene Erde drehen.

Zwar spricht schon Nikolaus Kopernikus 1543 von der Sonne als Zentrum der Welt, im Gegensatz zu Galileo will er seine Schlussfolgerungen aber als Theorie, nicht als Erkenntnis verstanden wissen.

Seit 1517 kämpft Rom gegen die reformatorischen Bewegungen und Abspaltungen in ganz Europa. Für die Kurie sind Galileos Schriften ein Problem. Als der Mathematiker schließlich 1630 in seinem „Dialog über die großen Weltsysteme“ die Heliozentrik als Tatsache darstellt und der Bibel die wissenschaftliche Autorität abspricht, kommt es zum Eklat. Der Professor wird von der Inquisition in Rom vorgeladen. Eine wissenschaftliche Lehre, die im Gegensatz zu den Dogmen der katholischen Kirche steht, kann so nicht hingenommen werden.

Am 13. Februar 1633 trifft Galileo Galilei zum Prozess in Rom ein

„Eppur si muove“ – „Und sie bewegt sich doch“

Der Prozess in Rom ist lang und zermürbend für den 69-Jährigen. Anfangs argumentiert Galileo, die Dialogform seiner Schrift könne ihm nicht als ketzerische Lehre angelastet werden. Am Ende wird er seine Forschungsergebnisse widerrufen, um dem Scheiterhaufen zu entkommen.

Der berühmte Ausspruch „Und sie bewegt sich doch“, den Galileo am Ende seines Widerrufs gemurmelt haben soll, ist aller Wahrscheinlichkeit niemals so gefallen. Der Mathematiker verbringt seinen Lebensabend im Hausarrest auf seinem toskanischen Anwesen in Arcetri. Auch wenn er nicht mehr publizieren darf, gelangen Schriften von ihm ins Ausland, wo sie gedruckt werden. Auch kann Galileo Besucher wie John Milton und Thomas Hobbes empfangen.

Die katholische Kirche und die Wissenschaft: Bleiben Forschung und Glaube unvereinbar?

Der Prozess gegen Galileo überdauerte die Jahrhunderte als Musterbeispiel für die Unvereinbarkeit von Kirche und Wissenschaft. Nicht zuletzt Bertold Brecht setzt dem italienischen Forscher mit seinem Drama ein künstlerisches Denkmal.

Erst 1757 hebt Papst Benedikt XIV. den Bann gegen Schriften, die das heliozentrische Weltbild lehren, auf. Die Evolutionstheorie etwa, die Charles Darwin 1859 in „Über die Entstehung von Arten“ beschreibt, akzeptiert der Vatikan offiziell erst 1996.

Aber sie bewegt sich doch, die Kirche. Mit der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, 1936 gegründet, gibt es eine Institution in Rom, die Mathematik, die Naturwissenschaften und die Erkenntnistheorie im Namen der Kirche fördert und Forschung unterstützt. Zahlreiche Nobelpreisträger*innen gehörten zu den Mitgliedern dieses Gremiums.

Dass Kirche und Forschung zusammenarbeiten, forderte auch der gelehrte Papst Benedikt XVI.:

„Ohne dass Glaube und Wissenschaft sich gegenseitig informieren, verlassen die großen Fragen der Menschheit den Bereich der Vernunft und Wahrheit und sind dem Irrationalen, dem Mythos oder der Gleichgültigkeit überlassen. Dies wäre zum großen Schaden für die Menschheit selbst, den Weltfrieden und unser endgültiges Schicksal.“

Und trotzdem ist auch heute die Liste lang, wo katholische Doktrin und wissenschaftliche Erkenntnis unvereinbar scheinen: Urknall und Schöpfung, Sexualforschung, die natürliche Veranlagung von Geschlechterrollen. Das gemeinsame Streben nach Vernunft und Wahrheit, das der Ende 2022 verstorbene emeritierte Papst forderte, es ist behäbig.

Das Vorbild für die Päpstliche Akademie war übrigens eine wissenschaftliche Akademie, die 1603 in Rom gegründet wurde. Ihr Leiter war niemand anderes als Galileo Galilei.