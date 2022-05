Am Sonntag wählen die Menschen in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Aktuell stellen dort CDU und FDP die Landesregierung. Allerdings schwächelt die FDP, steht dort nach den jüngsten Umfragen bei sechs bis acht Prozent. Bei der Wahl vor fünf Jahren erreichte sie noch 13 Prozent. Bijan Djir-Sarai, FDP-Generalsekretär und Mitglied im Landesvorstand, zeigt sich dennoch zuversichtlich: "Das sind nur Umfragen. 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen sind noch unentschlossen. Daran werden wir ansetzen."

Einen Zusammenhang mit der Bundespolitik will der FDP-Politiker bei den aktuellen Umfrageergebnissen nicht herstellen. In Nordrhein-Westfalen spielten neben dem Krieg in der Ukraine vor allem landespolitische Themen eine Rolle. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan Frédéric Willems sagte Djir-Sarai, Ziel sei es, dass in Nordrhein-Westfalen auch nach der Wahl keine Regierungsbildung ohne die FDP möglich sei. mehr...