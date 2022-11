Der G20-Gipfel auf Bali steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die meisten Chefunterhändler der Europäischen Union und der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer verurteilen den Krieg in der Ukraine scharf - und wollen das in einer gemeinsamen Abschlusserklärung auch so festhalten. So soll es im Entwurf für die Erklärung stehen. Diese muss allerdings von allen Mitgliedsstaaten unterschrieben werden - auch von Russland. "Wenn die Abschlusserklärung tatsächlich so angenommen wird wie es in dem Entwurf steht, der im Umlauf ist, ist das als solches positiv", sagte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, im SWR-Tagesgespräch. Darin würden dann deutlich die Begriffe "Krieg" und "Verurteilung" genannt.

"Um allerdings die Zustimmung Russlands zu bekommen, wird darin mit einem Satz erwähnt werden, dass es auch andere Ansichten dazu gab", so Heusgen. Dieser Zusatz im Text sei die Bedingung: "Nur dann hat die Erklärung eine Chance, von allen angenommen zu werden. Das ist Einstimmigkeit – und da kann ein Staat sich querstellen." mehr...