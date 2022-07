G20-Außenminister in Indonesien: Industrieländer müssen Versprechen halten

per Mail teilen

Die westlichen Industrienationen hätten während der vergangenen Jahre viel Vertrauen in den Ländern des globalen Südens verspielt, sagt Axel Berger, Direktor des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Entwicklung in SWR2. So hätten die Industrieländer anderen Staaten nur schlechten Zugang zu Impfstoffen gewährt.

Beim G20-Treffen der Außenminister auf der indonesischen Insel Bali gehe es darum, die Signale des G7-Gipfels von Elmau fortzusetzen, so Berger. Die versprochenen großen Investitionen in Infrastruktur müssten jetzt auch hinterlegt werden. Nur so könne man auf Dauer auch eine gemeinsame Linie gegenüber Russland durchhalten.