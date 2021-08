Die Fußballverbände seien in Bezug auf das Thema Menschenrechte schmerzfrei, sagt Nick Schader, Co-Autor der SWR Doku „Die Aserbaidschan-Connection im Südwesten“, in SWR2. Aserbaidschan habe sich vier Spiele der Europameisterschaft in Baku „sichern“ können. Das Regime finanziere ein Netzwerk von Unterstützer*innen, unter ihnen auch der CSU-Politiker Eduard Lintner und die kürzlich verstorbene CDU-Abgeordnete Karin Strenz. Lintner nimmt in der Doku erstmals öffentlich Stellung zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen.

Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Alijew Imago Valerij Sharifulin | Tass Das Regime kauft Unterstützer*innen in Europa Das autokratische Regime von Aserbaidschan kaufe sich Unterstützer*innen aus der Politik nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wie Italien oder Belgien. Schader erklärt: „Das einzige Ziel war, dass diese Politiker in ihren Ländern, ihren Gremien, ihren Parlamenten für Aserbaidschan Partei ergreifen.“ Es gehe darum, Menschenrechtsverletzungen zu relativieren oder im Falle von Wahlbeobachtungen das Regime mit einer Scheinlegitimität zu versehen. Auch der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Axel E. Fischer soll Geld aus Aserbaidschan bekommen haben. Seine Büroräume wurden mittlerweile von der Staatsanwaltschaft durchsucht. SWR Oppositionspolitiker*innen, Wahlbeobachter*innen und Menschenrechtsanwält*innen zeichneten dabei dasselbe Bild von den Zuständen in Aserbaidschan: Das Land sei nicht frei, elementare Freiheitsrechte wie das Demonstrationsrecht existierten nicht. Versammlungen würden von der Polizei teils innerhalb von Minuten niedergeknüppelt. Verdacht auf Korruption: Deutsche Strafverfolgungsbehörden ermittlen Inzwischen ermitteln deutsche Strafverfolgungsbehörden im Falle der „Aserbaidschan-Connection“, denn: Für das Wohlwollen, so der Verdacht, hat das Alijew-Regime deutsche Politikerinnen und Politiker bestochen. Der ehemalige bayerische CSU-Bundestagsabgeordnete Eduard Lintner steht genauso unter Korruptionsverdacht wie der noch aktive Parlamentarier Axel Fischer von der CDU. Mehrere Millionen Euro sollen für Lobbyarbeit geflossen sein. Noch sind viele Fragen ungeklärt: Wie hat die Aserbaidschan-Connection begonnen? Wer sind die Strippenzieher im Hintergrund? Warum sind fast ausschließlich Politiker und Politikerinnen der Union zu Helferinnen und Helfern des Regimes geworden? Was hat es mit den gut vernetzten aserbaidschanischen Praktikanten im Bundestag zu tun, über die Vice berichtete? Und welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen rund um den Öl- und Gas-Reichtum Aserbaidschans? Während das ARD-Team in Baku unterwegs gewesen sei, habe dort eine überwältigende Polizeipräsenz geherrscht. Angehörige von Minderheiten wie der LGBTQ-Bewegung würden bei Treffen teils auf offener Straße angegriffen und zusammengeschlagen. Die Behörden blieben in solchen Fällen untätig. Oppositionelle hätten keine Möglichkeit, in den Medien in Erscheinung zu treten. Die Aserbaidschan-Connection und der Südwesten Am Donnerstag, 8. Juli 2021, ab 21 Uhr sendet das SWR Fernsehen die Fassung „Die Aserbaidschan-Connection und der Südwesten“.