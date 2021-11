Furchtlos glücklich – Mut

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Mutig sein will jede und jeder! Aber so einfach ist das nicht. Denn Mut kostet Überwindung! Vermutlich gibt es gar keinen Mut ohne seine Gegenspieler: Furcht, Sorge und Angst. Was hat es auf sich mit dem Mut? Wie kann man ihn fassen? Wie findet man ihn wieder, wenn man ihn verloren hat? Und wann wird aus Mut Übermut? Die SWR2 Matinee stößt mutig hinein in das spannende Thema, erörtert die Bedingungen für Mut und Mutlosigkeit, stellt Mutmaßungen an über Hochmut und Demut und ermutigt dazu, mitzudenken und gegebenenfalls auch zu widersprechen.



Wir fragen, was denn überhaupt mutig ist, und wie man Mut lernen kann. Wir begegnen unterschiedlichen Mut-Typen im Märchen, wir erleben Zivilcourage und diskutieren, warum die Gesellschaft mutige Menschen braucht. Wir sprechen über Neuanfänge und Gipfelstürmer, fahren mit dem Motorrad um die halbe Welt und springen zu guter Letzt mit einem mutigen Autor 192 Meter in die Tiefe – am Bungee-Seil.



Gesprächspartner der Sendung sind Dieter Thomä, Prof. f. Philosophie und Ethik an der Universität St. Gallen, die Wissenschaftsjournalistin Nicola Schmidt und Margot Flügel-Anhalt, die als rüstige Rentnerin ganz alleine mit dem Motorrad um die halbe Welt gefahren ist.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Bernd Künzig