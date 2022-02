The Future X ist die erste Retortenband auf TikTok, die auch ausschließlich auf der Social Media-Plattform gecastet wurde. Sie bilden den Zeitgeist perfekt ab, stehen für Diversität und spielen mit Referenzen an die späten 90er- und frühen 2000er Jahre. Das passt gut zur Logik von sozialen Medien und zum Nutzungsverhalten der User. Wer heute in die Charts möchte, kommt an TikTok nicht mehr vorbei. mehr...