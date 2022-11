Funkeln im Dunkeln – Sterne

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Sterne faszinieren die Menschen schon immer. Der Sternenhimmel gilt als ältestes und größtes Bilderbuch der Menschheit, denn in allen Kulturen wurden die nächtlichen Sternenkonstellationen interpretiert und gedeutet. Am zweiten Advent folgt die SWR2 Matinee den Sternen und ihren Spuren in unserer Kulturgeschichte. Wir blicken durchs Teleskop und sehen: neben Sternen immer mehr Satelliten. Wir hören den Klang der Sterne im Radioteleskop, wir geraten mit Vincent van Gogh in den Rausch der Sternennacht, wir greifen nach den Sternen, begegnen Sternen auf der Straße und in der Küche und erleben Stars und Sternchen auf dem Hollywood-Boulevard.



Gesprächspartner*innen der Sendung sind die angehende Astronautin und Astrophysikerin Suzanna Randall, der Schriftsteller Raoul Schrott, der schon seit Jahren an einem Atlas der Sternenhimmel der Menschheit arbeitet, und Douce Steiner, die einzige Zwei-Sterne-Köchin in Deutschland.



Die SWR2 Matinee – drei Sternstunden im Radio!



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Almut Ochsmann