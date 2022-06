Fürsorge am Limit – Was verlangt uns häusliche Pflege ab?

Dieses Jahr ist das Jahr, in dem die Musik zurückkehrt. Endlich können unzählige Konzerte wieder stattfinden und die Legenden treten auch wieder auf: letztes Wochenende sang Elton John sich in die Herzen seiner Fans in Frankfurt, am Sonntag spielen unabhängig voneinander die Stones und Eric Clapton in München… – aber sind die nicht alle schon ganz schön alt, fragt sich heute das Feuilleton. Außerdem wird immer noch hinter der Schlammschlacht von Johnny Depp und Amber Heard aufgeräumt und das Neun-Euro Ticket lässt in Deutschland auch niemanden kalt. mehr...