Für politische Parität zwischen Männern und Frauen: Zum 125. Geburtstag der SPD-Politikerin Elisabeth Selbert

Auch in der Schwäche der UNO erlebten wird, dass wir nicht auf sie verzichten können, sagt der Menschenrechtsexperte Heiner Bielefeldt von der Universität Erlangen-Nürnberg in SWR2 mit Blick auf die am 21. September 2021 beginnende Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Das gelte gerade für Situationen wie in der derzeitigen Krise um Afghanistan, in denen es darum gehe, ein Minimum an humanitärer Hilfe zu gewährleisten, Flüchtlingslager zu organisieren, in der Pandemie und beim Thema Klimaschutz auf gemeinsame Lösungen hinzuwirken. Multilateralismus habe zwar viele Gremien und Gesprächsebenen, aber die UNO bleibe als Prüfstein für die internationale Zusammenarbeit unverzichtbar, so Bielefeldt. mehr...