Für immer Azzurro - Eric Pfeil und seine Liebe zu Italien

Deutsche Touristen lieben Italien. Eric Pfeil macht da keine Ausnahme. Aber der 1969 in Bergisch-Gladbach geborene Journalist und Musiker hat die Popkultur des Stiefels wohl durchdrungen wie kaum ein anderer. Mit dem Buch "Azzurro" hat er einen musikalischen Reiseführer verfasst, der anhand von 100 Liedern viel über die Geschichte des Landes vermittelt. Auch in Pfeils eigener Musik wird der Einfluss der "Musica Leggera" deutlich. Seine Liebe zu Italien wurde übrigens durch eine Busreise geweckt, auf die er damals als Teenager eigentlich keine rechte Lust hatte.

Azzurro: Mit 100 Songs durch Italien Pressestelle KiWi-Taschenbuch Azzurro Mit 100 Songs durch Italien Autor: Eric Pfeil Genre: Reise Verlag: KiWi-Taschenbuch ISBN: 978-3462045536

Musiktitel

Il ragazzo della Via Gluck

Adriano Celentano

CD: Adriano Celentano - Super Best



Se telefonando

Mina

CD: Canto Morricone - The Ennio Morricone Songbook, Vol. 1: The 60's (The sixties)



Musica leggerissima

Colapesce

CD: Musica leggerissima



Ma il cielo è sempre più blu

Rino Gaetano

CD: Ma il cielo è sempre più blu



Ancora tu

Lucio Battisti

CD: Ancora tu