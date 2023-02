Für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung – Lorenz Narku Laing erforscht den Rassismus in Deutschland

Ein rassistisches Vorurteil, das ihn schon immer geärgert hat: Schwarze haben einen tollen Körper und sind sportlich, aber sie sind nicht klug.



Prof. Dr. Lorenz Narku Laing ist einer der wenigen schwarzen Professoren in Deutschland. Er wurde in Mainz geboren, der Vater kommt aus Jamaika, die Mutter aus Ghana. Seine Familie lebte zeitweise von Hartz4 im ländlichen Rheinland-Pfalz. Er hat das Abitur gemacht, mit dem Bafög-Höchstsatz studiert und das Unternehmen „Vielfaltsprojekte“ gegründet.



Für sein Engagement gegen Rassismus hat er schon viele Preise gewonnen und heute forscht und unterrichtet er an der Evangelischen Hochschule in Bochum.

