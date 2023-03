Am 8.3. finden in Baden-Württemberg Warnstreiks in Kitas statt. Die Gewerkschaft Verdi hat aus Anlass des Internationalen Frauentags zum Warnstreik aufgerufen. Allein in Stuttgart sollen zwei Drittel der Einrichtungen heute geschlossen sein. Verdi fordert mehr zehn Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat, die kommunalen Arbeitgeber lehnen das ab.

Larissa Zierow, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Reutlingen, sagt, „eine Ganztagsbetreuung für viele Mütter bedeutet schlicht mehr Einkommen. Es sollte sich in den Gehältern widerspiegeln, wie groß die Bedeutung der frühkindlichen Bildung und Betreuung ist.“ Viele Erzieherinnen hätten den Beruf aus persönlicher Berufung gewählt, die Gesellschaft sollte diese Motivation jedoch nicht ausnutzen, so Zierow.

Der Fachkräftemangel ist ein Problem, aktuell fehlen knapp 100.000 Erzieherinnen für eine qualifizierte Betreuung.