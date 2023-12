Israelische Friedensinitiative Givat Haviva – 30 Jahre Partnerschaft mit Rheinland-Pfalz

Vor fast 75 Jahren wurde in Israel die nicht-staatliche Bildungsinstitution Givat Haviva gegründet, die sich für Frieden zwischen Israelis und Arabern einsetzt. Seit 30 Jahren kooperiert „Givat Haviva“ auch mit dem Land Rheinland-Pfalz. Es sei eine sehr herzliche und sei ungewöhnliche Partnerschaft, so Torsten Reibold , Repräsentant der von „Givat Haviva“ in Europa: „Eine solche Partnerschaft zwischen einem Bundesland und einer NGO, das ist singulär.“

Schüler lernen zivilen Umgang mit Konflikten

Givat Haviva kooperiert in Israel mit den Schulen. Im Israelischen Schulsystem wird nach Nationen getrennt : es gibt ein jüdisches Schulsystem und ein arabisches. Mit Hilfe von Givat Haviva gehen die Schulklassen Partnerschaften ein. „Die Schüler setzen sich mit Fragen der zivilen Konfliktbeilegung auseinander. Und der Frage nach einer Zukunftsperspektive in einem Land, in dem man zusammenlebt und zusammenleben muss“, so Reibold. Über mehrere Jahre hinweg würden die Jugendlichen von Givat Haviva begleitet.

Teilnehmende Jugendlichen können Rassismus abbauen

Eine Studie belegt, dass die teilnehmenden Jugendlichen positiver in die Zukunft schauen als andere, sie lernen Vertrauen aufzubauen in die andere Seite. Nach Untersuchungen haben andere Jugendliche einen zehen mal höheren Anteil an rassistischen Einstellungen als solche aus dem Givat Haviva- Programm. Auch Kunstprojekte spielen bei Givat Haviva eine Rolle.“ Kunst hilft, wenn einem die Worte fehlen,wenn man Gefühle ausdrücken will“.