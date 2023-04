Friedensaktivist Grässlin: Wir müssen von der Kriegs- in die Friedenslogik kommen

Die Themen: Europa trifft China: Macron und von der Leyen in Peking ++

Ostermärsche und Friedensbewegung in Zeiten des Ukraine-Kriegs ++

Atomkraft in Kriegszeiten: Wie sicher sind deutsche Atommeiler? ++

Wo bleibt der Klimaschutz? Offener Brief von 240 Persönlichkeiten an Scholz ++ Nachsitzen statt Probesitzen – Umstrittene Werbeaktion für baden-württembergischen Nahverkehr ++ Wirtschaft + Börse: Spritpreise zu Ostern