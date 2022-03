Freundinnen – Ein Bund fürs Leben?

Von Kristine Kretschmer

Freundinnen findet man in den unterschiedlichsten Etappen des Lebens: in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, über die Kinder. Ganz besonders sind jedoch die ersten Freundschaften, die noch im Sandkasten geschlossen werden. Sie sind meist zufällig entstanden, zum Beispiel weil die Familien im selben Haus gewohnt haben. Manche dieser Freundschaften vergehen, wenn der Kontakt in neuen Lebensabschnitten dünn wird. Andere überdauern Jahrzehnte. Was ist der Kitt, der sie zusammenhält? Welche Rolle spielen dabei die gemeinsamen Wurzeln?