Daniel Donskoy bringt noch mehr „Freitagnacht Jews“: Podcast der „großen Judenthemen“

Zum Jubiläumsjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, habe es nur wenig positive Momente gegeben, sagt Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy, dessen neuer Podcast „Freitagnacht Jews“ nun in der ARD Audiothek anläuft. Stattdessen seien es Diskussionen gewesen, darüber wie jüdisch Max Czollek wirklich sei, darüber, wie sich Nemi El-Hassan zum Judentum äußern dürfe und ob Gil Ofarim wirklich einen Stern getragen habe. „So dass ich mich am Ende des Jahres gefragt habe, wie neurotisch sind wir eigentlich in Deutschland, wenn es um jüdisches Leben geht?“

Viele Interviews in der Vorbereitung geführt Der Schauspieler und Moderator Donskoy erzählt, er versuche diesen Sachen in seinem Podcast „Freitagnacht Jews“ mit sehr viel Humor zu begegnen. Gleichzeitig begebe man sich auf Erkundungstour, woran dieser neurotische Umgang in der Bundesrepublik liegen könnte: So werde etwa im Bezug auf die Medien der sehr israelkritische Ton der Berliner Zeitung verglichen mit der Berichterstattung in den Tagesthemen, die sich der Staatsräson verpflichtet fühlten — „Israel ist unantastbar“. Er spreche außerdem mit Medienmacher*innen und öffentlichen Figuren auf wie Sawsan Chebli, Sascha Lobo und Marina Weisband. In der Vorbereitung habe seine Redaktion sich durch 3.500 Transkriptseiten zu den Interviews gearbeitet, um die besten Aussagen herauszufiltern und in Kommentaren zusätzlichen Kontext zu geben. Der Humor darf nicht zu kurz kommen „Wir machen das mit Witz“, verspricht Daniel Donskoy, der auch eine Late Night Show im WDR mit dem gleichen Titel moderiert. Man wolle, dass die Leute auch Lust hätten, sich mit den Themen zu beschäftigen. „Mir bleibt oft die Lust weg — und ich denke, das geht vielen Menschen so — wenn man sich mit so düsteren Themen auseinandersetzen muss.“ Wenn man „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ höre, dann gehe es los mit Antisemitismus, Hitler, die Frage, was ist antisemitisch — „um diese Themen verdaubar und annehmbar zu machen, dafür braucht es auch ein bisschen Spaß, und das haben wir so kombiniert.“ Antisemitismus kocht hoch wegen Strafanzeige gegen Gil Ofarim Nachdem am 31. März 2022 die Staatsanwaltschaft Leipzig Strafanzeige gegen den Sänger Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung erhoben hat, erzählt Donskoy, habe er die Twitter-Reaktionen beobachtet. Der Sänger Ofarim hatte Anfang Oktober 2021 auf Social Media dem Mitarbeiter einer Hotelkette antisemitisches Verhalten vorgeworfen. „Das schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass es für einen Moment egal ist, ob er gelogen hat, oder nicht“ — unter dem Hashtag sammelten sich internalisierter Antimsemitismus. Die Leute benutzten diesen Fall, um Aussagen zu treffen wie „Juden lügen ja immer“. Man dürfe nicht von der Hand weisen, dass innerhalb dieser Debatte ein Nährboden für Antisemitinnen und Antisemiten sei, um ihre vorgeprägten Sichtweisen über Jüdinnen und Juden in Deutschland herauszuposaunen. Aber, Donskoy weiter: „Wenn Gil Ofarim gelogen hat, dann hat er wirklich allen in Deutschland und auf der Welt lebenden Jüdinnen und Juden einen riesengroßen Bärendienst erwiesen.“