Theater, Kinos und Konzertsäle waren aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr wochenlang geschlossen, seit Anfang November dürfen erneut keine Vorstellungen stattfinden.

Wie geht es Künstlerinnen und Künstlern, wenn sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können? Wie schlagen sie sich durch? Was muss getan werden, um sie nachhaltig zu unterstützen? Stefan Roschy, freier Schauspieler und Theaterpädagoge aus Baden-Baden, erzählt von seinem persönlichen Jahr 2020 und vom hohen Preis, den Kulturschaffende in Zeiten der Pandemie zahlen.

Musiktitel:

Coming to get you nowhere

This Is The Kit

CD: Off off on



Minnie the moocher

Cab Calloway & His Orchestra

CD: Big Band - Swingin' through the night



Dia de furar onda no mar

Lucas Santtana

CD: The god who devastates also cures



I'm not here

Paul Armfield

CD: Domestic



Spotlights

Simone Kopmajer

CD: Spotlight on jazz