„Frederick-Tag“ soll Lesekompetenz bei Kindern fördern

Frisur gegen Geschichte – so lässt sich das Konzept des Vorlesefriseurs Danny Beuerbach zusammenfassen. Er will Kinder fürs Lesen begeistern, indem er sich beim Haare schneiden vorlesen lässt. Wer sich traut bekommt den Haarschnitt gratis oder mit ordentlich Rabatt. Lesenswert hat den Vorlesefriseur in München besucht.

Reportage von Kathrin Reikowski mehr...