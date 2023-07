Italien und die ganze Welt rätseln um ein Fresko, das im Archäologischen Park in Pompeji aufgetaucht ist. Mit heutigen Augen betrachtet sieht es aus wie eine Pizza, bemerkt Direktor Gabriel Zuchtriegel in einem Youtube-Video, das auch das deutsche Feuilleton beschäftigt. Ansonsten versuchen Intellektuelle und Kulturjournalisten weiterhin zu verstehen, was es mit der Wagner-Revolte am Wochende in Russland auf sich hatte. Die Kulturmedienschau fast die überraschendsten Thesen und gewagtesten Prognosen zusammen.