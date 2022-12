Frankreich-Experte nach Urteilen im Nizza-Prozess: Einzeltäter sind das große Problem

Die Themen: Urteil nach Terroranschlag in Nizza erwartet ++ Geberkonferenz für Ukraine in Paris – das sind die Ziele ++ Lage in der Ukraine ++ Situation von Angehörigen – was verbessert ein „Pflegelohn“? ++ EU friert Geld für Ungarn ein: Reaktionen ++ Strengstes Rauchverbot in Neuseeland ++ Wirtschaft/Börse, Unternehmen nutzen Inflation für Gewinnmaximierung