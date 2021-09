Fränkischer Hausflur mit drei Buchstaben – Johannes Susen entwirft seit fast 40 Jahren Rätsel 

Johannes Susen entwirft Rätsel Johannes Susen

Er weiß, wie Rätsel in Zeitungen und Magazinen entstehen, denn er ist Profi darin seit fast 40 Jahren. Johannes Susen entwirft Rätsel, früher im Bastei-Verlag, heute in der eigenen, selbstständigen Redaktion. Er ist überzeugt, Rätsellöser vergrößern ihren Wortschatz und Hartnäckigkeit und Geduld helfen bei dieser Aufgabe. Und er als Rätsel-Autor liest viel Zeitung und pflegt Tag für Tag seine Wortschatzdatenbank. (SWR 2020)

Musiktitel:

Königin der Rätsel

Max Prosa

CD: Königin der Rätsel



Pretty eyes

Carmen Souza

CD: Creology



Move on

Avishai Cohen

CD: 1970



Ya pod vodoy (I'm under the water)

Julinoza

CD: The conductor of imagination



Die Sterne leuchten weiter

Gall & Fingerhut

CD: Im Dunkeln übers Wasser geh'n