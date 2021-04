Vor dem OLG in Koblenz findet erstmals so etwas wie eine rechtliche Aufarbeitung des Bürgerkriegs in Syrien statt. Angeklagt sind zwei Männer des syrischen Geheimdienstes, darunter der Ex-Oberst Anwar R. „Die Beweislast ist erdrückend, weil es nicht nur Zeuginnen und Zeugen gibt, die aussagen, die auch ihn vor Ort gesehen haben. Sondern es gibt auch sehr, sehr viele Fotos von Getöteten aus diesen Foltergefängissen,“ sagt SWR Reporterin Tina Fuchs in SWR2.

„Es gab einen Militärfotograf, der diese Fotos aufnehmen musste, das war sein Job. Er hat es irgendwann nicht mehr ertragen und ist mit diesen Fotos desertiert. Dokumentiert sind auf diesen Fotos mehr als 6000 Folteropfer“, so Fuchs über das Beweismaterial. Und hundert dieser Fotos stammten aus der Geheimdienstabteilung 251, jener, für die Anrwar R. zuständig gewesen war. „Es wird vor Gericht darum gehen, ob diese Fotos in der Zeit entstanden sind, als er dort verantwortlich war. Und das ist eben dann der sehr naheliegende Hinweis darauf, dass er für die Foltertoten verantwortlich war.“ Tina Fuchs Aus ganz Europa haben sich Zeugen bei der Bundesanwaltschaft gemeldet, um in Koblenz auszusagen. Fast alle tun das unter Pseudonym, nicht unter ihrem richtigen Namen, denn das könnte gefährlich werden. „Sie sind selbst in Gefahr, aber insbesondere Verwandte, Familienmitglieder, die möglicherweise noch in Syrien sind. Das ist die große Sorge von ganz vielen,“ so Fuchs. „Dass jetzt in diesem Prozess erstmals gerichtsfest das Ausmaß des Grauens dokumentiert wird, das ist für die Syrerinnen und Syrer so wichtig, weil sie endlich merken, unser Leid, das wir hatten, wird öffentlich gemacht und anerkannt“. Tina Fuchs von der SWR Wirtschaftsredaktion recherchiert schon lange zu diesem Thema und beobachtet auch den Prozess in Koblenz.