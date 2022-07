Folge1: Der Koffer

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

"Ich packe meinen Koffer", heißt die 6-teilige Matinee-Sommerreihe in diesem Jahr. Nach dem beliebten Reise- und Gedächtnisspiel für die ganze Familie. Aber bevor man überhaupt etwas reintun kann in den Koffer, braucht man erstmal einen. Und deshalb geht es zum Auftakt der Matinee-Sommer-Reihe erst einmal um das Gepäckstück selbst: Den Koffer!



Ob Rollkoffer, Bordcase oder Überseekoffer: Die SWR2 Matinee öffnet die unterschiedlichsten Gepäckstücke und inspiziert deren Inhalt. Was werden wir finden? Wäsche? Musikinstrumente? Geld? Vielleicht sogar eine Leiche? Koffer können nämlich noch viel mehr sein als praktische und kompakte Behältnisse für die Reise. Oft bergen sie Erinnerungen. Manchmal sind sie selbst sogar Erinnerungsstücke. In jedem Fall bergen und erzählen Koffer jede Menge Geschichten. Zum Start in den Reise-Sommer packt SWR2 Matinee ein paar davon aus.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Bernd Künzig