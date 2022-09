Folge 7: Der Schirm

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Er bietet uns Schutz vor Regen und Sonne und ein schickes Accessoire ist er noch dazu: der Schirm. Dabei war er lange Zeit zumindest für Männer als zu "weibisch" verschrien und deshalb absolut verpönt. In der Preußischen Staatseisenbahn war er deshalb verboten, und noch Winston Churchill ging so weit, ihn in einem Gehstock zu "verstecken".



Heute ist das Mitführen eines Regenschirms kein Problem mehr – schon eher das Vergessen eines Regenschirms. Hunderte Schirme werden jährlich irgendwo vergessen, die meisten davon vermutlich in Zügen. Und natürlich hat man auch nie einen Schirm zur Hand, wenn es denn dann mal regnet. Dafür gibt es heute aber auch an jeder Straßenecke günstige Schirme zu kaufen.



Wir schauen uns in dieser SWR2 Matinee verschiedene Schirme an - günstige und teure, handgefertigte und besuchen dafür eines der ältesten Schirmgeschäfte Deutschlands. Wir beschäftigen uns mit besonderen Schirmen, wie dem Cocktailschirmchen. In der zweiten Stunde begegnen uns Schirme mit Botschaften: in der Kunst und als politisches Symbol und wir erfahren, warum Regenschirme bei den Suffragetten eine Rolle gespielt haben.



Schließlich heben wir gemeinsam mit Mary Poppins ab mit dem Schirm, sehen in der Matinee-Zeitmaschine Pusteblumen beim Fliegen zu und landen schließlich sicher an einem Fallschirm hängend wieder auf festem Boden.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann