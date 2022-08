Folge 5: Der Stock

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Hat der Stock in Zeiten von Rollator und Gehwagen ausgedient? Ganz und gar nicht, meint die Matinee und zeigt auf, dass in diesem einfachen Accessoire ein großes Potential und jede Menge Kultur und Geschichte steckt.



Kann man sich Charlie Chaplin ohne sein Stöckchen vorstellen? Den Pharao ohne Herrscherstab? Den Dandy ohne elfenbeinverzierten Spazierstock? Seit der Antike ist der Stock im Einsatz.



Die Familie Geyer in Lindewerra verfügt über eine lange Familientradition bei der Herstellung von Gehstöcken in Handarbeit. Wir sprechen mit dem jetzigen Inhaber Michael Geyer. Die Sammlerstücke des Kunsthandels Basedau in Hamburg sind wahre Kunstschätze: Spazierstöcke mit barockem Silberknauf, Jugendstilengel, Lotosblüten, Meerjungfrauen, Papageien.



Wir besuchen die Wanderstock- und Stocknägel-Sammlung im Schloss Biendorf. Wir fragen, was ein Blindenstock heute leisten können muss, und sprechen mit der Journalistin und Autorin Ingrid Müller-Münch über die Bedeutung des Rohrstocks als Züchtigungsinstrument in der Erziehung.



Wir lassen uns Jodo, eine japanische Kampfsportart mit Stöcken, erklären, und sprechen mit dem mehrfachen Deutschen Meister im Poolbillard Andreas Roschkowsky über den Queue beim Billard. Und in der Geschichte der Schriftstellerin Kirsten Fuchs geht es um ein verstocktes Kind.



Redaktion: Sabine Grimkowski / Monika Kursawe

Musik: Frank Armbruster