Folge 3: Der Strumpf

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker

Er steht zwar nicht unbedingt direkt im Zentrum der Modelwelt, dennoch spielt der Strumpf keine unbedeutende Rolle in unserem Leben. Schließlich muss man sich (fast) jeden Morgen fragen: Kniestrümpfe oder kurze Söckchen? Oder doch lieber Strumpfhose und in jedem Fall: schwarz, bunt – oder gar weiß?



Dass wir aus so einer großen Vielfalt wählen können, ist zwar relativ neu. Der Strumpf selbst ist aber ein bemerkenswert altes Kleidungsstück:

Schon die alten Ägypter kannten ihn und im Mittelalter trieben nicht nur die Helden in Strumpfhosen ihr Unwesen – die sogenannte Mi-Parti, mehrfarbige, knall-enge Strümpfe, waren ein Ausweis für den jeweiligen Stand in der Gesellschaft, feine Seidenstrümpfe ein Distinktionsmerkmal der Reichen.



Was, wie und von wem am Fuß getragen werden soll und darf, das gaben immer wieder Sockenmoden und Etikette vor. Inzwischen ist zwar fast alles erlaubt, ob schwarz, bunt oder gar die berüchtigte weiße Tennissocke.



Ein Statement können Socken und Strümpfe aber auch heute noch sein, vor allem, wenn sie besonders auffällig sind. Den Quantenphysiker Dr. Reinhold Bertlmann zum Beispiel, haben seine verschiedenfarbigen Socken berühmt gemacht. Bertlmanns Socken sind heute so etwas, wie Schrödingers Katze. Warum – das erzählt er uns heute in der SWR2 Matinee.



Michaela Breil vom Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg klärt über die Geschichte des Strumpfes auf und Markus Reuter von Netzpolitik.org erzählt, was es mit dem Phänomen der Sockenpuppen im Internet auf sich hat. Außerdem erklären wir, wie Stinke-Socken gegen Malaria helfen können und was es mit Konrad Adenauers von innen beleuchtetem Stopfei auf sich hat.



Denn: die SWR2 Matinee stopft heute so einige Löcher im Socken!



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Frank Armbruster