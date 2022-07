Folge 2: Die Hose

per Mail teilen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler

Hosen sind heutzutage aus kaum einem Kleiderschrank wegzudenken – allen voran die Jeans. Doch auch edle Leinenhosen, die trendige Culotte und sogar Jogginghosen haben ihren Platz in der Gesellschaft.



Die SWR2 Matinee hat heute die Hosen an. Wir fragen, ob der Hosenanzug immer noch das Zeichen weiblicher Macht repräsentiert. Wir stellen die tragende Rolle der Freizeithose in Frage und wir erzählen vom Comeback des Hosenträgers. Mit dabei auch die bayerische Krachlederne sowie die Hosenrolle auf der Opernbühne.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind: die Modehistorikerin Gundula Wolter, die Paartherapeutin Angelika Eck und Tanja Roppelt, die Leiterin des Jeans-Museums Buttenheim.



Redaktion: Lotte Thaler / Nicole Dantrimont

Musik: Lotte Thaler