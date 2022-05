Förster unter Druck – Wenn alle wissen, wie nachhaltige Waldwirtschaft geht

Von Martina Senghas

Der Klimawandel bringt nicht nur den Wald, sondern auch die Förster in Stress. Denn obwohl sich die meisten von ihnen für Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft einsetzen, wird immer mehr hinterfragt, ob sie wirklich wissen, wie das geht und ob sie genug dafür tun. In Heidelberg etwa werden geplante Fällungen verschoben, weil Bürgerinnen und Bürger massiv dagegen protestieren und eine alternative Waldbewirtschaftung fordern. Der junge Förster Tillmann Friederich hat nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen bei seiner Arbeit mitreden wollen.