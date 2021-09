Flunkern, Schwindeln, Mogeln – Randbezirke der Lüge.

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Keine Sorge, in der heutigen SWR2 Matinee geht es nicht um Lügen, um Fake-News und Trolle. Sondern um das, was haarscharf daneben liegt. Was vielleicht nicht ganz wahr – aber auch nicht gänzlich falsch ist. Vor allem: Um das, was niemandem schadet. Die Lüge bricht (häufig genug) das Gesetz, eine kleine Flunkerei (höchstens) die Regel. Wenn Lügen kurze Beine haben, haben Flunkereien viel Phantasie.



Wir begeben uns in die Welt der freundlichen Täuschung, der friedlichen Verführung, schauen, ob es auch in anderen Ländern so viele Wörter für's Mogeln, Schummeln und Flunkern gibt wie bei uns. Wir denken heiter bis göttlich über die Maultasche und den Biberfisch nach und besuchen eine make-up-artist-Schule. Wir spielen Lügenmäxchen und sehen die Hand Gottes in Mexiko walten. Die Semiologie klärt uns darüber auf, dass ohne Flunkertoleranz Romanlektüren unmöglich wären, und der 1. April fällt dieses Jahr auf den 13. September. Denn schließlich ist die Welt nicht wahr und falsch. Sondern irgendwo dazwischen …



Redaktion: Michael Lissek

Musik: Dorothee Riemer

Matinee Rätsel: Ihre Lösung durchgeben Jeden Sonntag können Sie von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr unter dieser Telefonnummer die Lösung des Matinee-Rätsels durchgeben:

Telefon: 07221 / 2000 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Matinee@swr.de