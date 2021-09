„Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“: Der Historiker Andreas Kossert

Ob aus Ostpreußen, Böhmen oder Schlesien, ob aus Syrien, Kongo oder Afghanistan – Flüchtlinge waren noch nie willkommen, werden von den sesshaften Gesellschaften immer als bedrohlich wahrgenommen.

In „Kalte Heimat“ (2008) erzählte Historiker Andreas Kossert, wie feindselig deutsche Flüchtlinge aus den Ostgebieten in der bundesrepublikanischen Gesellschaft aufgenommen wurden. Dabei waren es doch Landsleute. Nun hat er den Blick geweitet. „Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“, so der Titel seines neuen Buches. Eine historische Verortung aus der Perspektive der Geflüchteten, die uns alle angeht. Weil jeder morgen ein Flüchtling sein kann.

Andreas Kossert - Flucht - Eine Menschheitsgeschichte Pressestelle Siedler Verlag Flucht Eine Menschheitsgeschichte Genre: Flucht Verlag: Siedler, 25,- Euro ISBN: 978-3-8275-0091-5

