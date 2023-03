Nach Angaben des Innenministeriums sind bislang rund 200.000 geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen nach Deutschland gekommen. Die Verteilung läuft schleppend und vielfach auch noch ziemlich unkoordiniert. Dennoch gelingt es immer wieder, schutzsuchende Menschen in deutschen Familien unterzubringen. So auch in der Region um Karlsruhe. Dort engagiert sich unter anderem das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Baden in Sachen Flüchtlingsversorgung.