Florian Hahn, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion: "Die Bundesregierung hat lange geschlafen."

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Florian Hahn (CSU), unterstützt die Entscheidung der Bundesregierung für Munitionsproduktion in Deutschland. Verteidigungsminister Pistorius hatte vor dem NATO-Treffen in Brüssel bestätigt, es gebe Verträge mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall für die Produktion von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard. Im SWR2 Tagesgespräch sagte Hahn, das sei unbedingt notwendig: "Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass die Ukraine die Geparden nicht mehr wirklich nutzen kann, weil die Munition schon lange ausgegangen ist. Die Bundesregierung hat an der Stelle lange geschlafen. Der neue Minister nimmt das jetzt prioritär auf. Das finde ich sehr wichtig, und es (…) zeigt auch, dass in der Partnerschaft mit der Industrie viel mehr möglich ist, als wir bisher gedacht haben." Die industriellen Kapazitäten müssten erweitert werden, "um tatsächlich schneller Waffensysteme aber auch Munition und Ersatzteile nachproduzieren zu können". Den Begriff 'Kriegswirtschaft' lehnt Hahn allerdings ab: "Wir sind nicht in einem Krieg, und es steht auch keiner unmittelbar für Deutschland bevor." Es gehe darum, die Verteidigungsfähigkeit auch industriell zu demonstrieren. "Jeder der merkt, dass Europa verteidigungsfähig ist, wird sich einen Konflikt mit Europa genau überlegen", so Hahn im SWR2 Tagesgespräch.