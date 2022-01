Flocken im Computertomographen – Martin Schneebeli erforscht seit 30 Jahren Schnee

Martin Schneebeli hat im Laufe seines Forscherlebens Schneeproben in den unterschiedlichsten Kälteregionen der Welt genommen. Er war u.a. in der Antarktis, in Grönland und an unzähligen Orten im alpinen Raum. In Davos, am Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung, beschäftigt er sich seit dreißig Jahren mit Schneeforschung, aktuell leitet er die Forschungseinheit „Schnee und Atmosphäre“. Im dortigen Kältelabor untersucht er, teils per Computertomographie, die Mikrostruktur einzelner Flocken und wie diese auf Veränderungen der Umgebung reagieren. Das liefert wertvolle Grundlagen, z.B. für Lawinenschutz und Klimaforschung.

