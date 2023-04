Angesichts des neuen Romans vom Bestseller-Autor Benjamin Stuckrad-Barre „Noch wach?“ überschlägt das Feuilleton sich mit Aufmerksamkeit. Mit einer Auflage von 160.000 Exemplaren ist „Noch wach?“ gestartet und gilt als Schlüsselroman der deutschen #Metoo-Affäre in der BILD-Redaktion unter dem ehemaligen Chefredakteur Julian Reichelt. Ebenfalls gilt es als Enthüllungswerk über den Springer-Verleger Mathias Döpfner.

„Noch wach“ von Stuckrad-Barre: Mehr als ein Springer-Schlüsselroman

In der der Wochenzeitung die Zeit schreibt Volker Weidermann eine hymnische Besprechung über Stuckrad-Barre: Noch wach? trage alle Züge jenes hypernervösen, drogenabstinenten, unter Bulimie und Schönheitssucht leidenden, schnell und hart urteilenden, genial schreibenden Benjamin. Doch jetzt trete etwas Sonderbares, in Stuckrads Romanwelt bislang Unbekanntes hinzu: Moral. Mitgefühl. Verantwortung. Das sei menschlich interessant und literarisch ein Ereignis, weil es dem mitunter engen Coolness-, Super-Ich- und Selbsterrettungskosmos etwas Neues, Öffnendes hinzufügt. Eine Befreiung, meint die ZEIT.

In dem Roman „Noch wach?“ schriebe ein Autor der unter dem Druck äußerer Verhältnisse, die er als Auftrag und Schreibnotwendigkeit begreift, zu einem anderen wird. Zumindest für eine Romanlänge.

Benjamin von Stuckrad-Barre stellte sein neues Buch „Noch wach?“ am 19.04.2023 im Berliner Ensemble vor. picture-alliance / Reportdienste Foto: Hannes P. Albert

Und über die enthüllenden Inhalte über das Medienunternehmen im Roman, genannt „der Turm“, für das der Springer-Konzern mehr als nur fiktives Vorbild gewesen sein soll, heisst es am Ende des Artikels pathetisch: „Wäre dieses Buch, von dem wir hier sprechen, ein Sachbuch mit namentlich gekennzeichneten Zeugenaussagen und gerichtsfesten Belegen, würde der Turm noch heute zu Staub zerfallen. Aber es ist nur ein Roman. Der Turm steht.“

Bücher des neuen Romans „Noch wach? von Benjamin von Stuckrad-Barre, der am 19.04.2023 veröffentlicht wurde. picture-alliance / Reportdienste Foto: Hannes P. Albert

In der Süddeutschen Zeitung stellt Rezensentin Marlene Knobloch jedoch fest: Stuckrad-Barre habe das Geld, den Sex und die Macht mit reingeschrieben in seinen Roman, nur zwei Dinge vergessen: die Tragik und die Literatur. Tragik entstehe durch Temperaturunterschiede. Keiner kann Kälte spüren, wenn es nicht vorher mal warm war. Vieles sei lässig, flapsig hingeschrieben, wie es eben auch der typische Stuckrad-Barre Ton sei – doch man warte vergeblich auf eine strauchelnde Figur, der etwas passiert oder passiert ist; auf jemanden, der sucht, in der Welt, in den Menschen, und, bitte, bitte: auch mal in sich.

Stattdessen schleppe sich der Erzähler mit dieser „Echt-krass-Haltung“ etwa 300 Seiten lang durch die Welt zwischen Berlin und Los Angeles und kopfschüttelnd durch Bekenntnisse von Frauen, die sich angesichts des mangelnden eigenen Beitrags teilweise wie Blogeinträge aneinanderreihen.

Die FAZ sieht in dem Roman einen Quersumme der Presseartikel, die über Springer in den vergangenen beiden Jahren erschienen sind. Da hat jemand all die Zeit ganz genau Buch geführt, sich Notizen gemacht, und jetzt packt er aus. Ross und Reiter nennt er nicht, doch ist die Camouflage ge­wollt dünn, es komme einem einfach alles bekannt vor.

Der Tagesspiegel interessiert sich eher um die bisherigen Enthüllungen um Döpfner und den Springer-Verlag. Auch das Buch sei mehr als das Porträt eines wahnsinnigen Chefredakteurs. Vor allem gehe es um Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffigkeit und Strukturen, die all das im größten Verlag Europas möglich gemacht haben sollen. Das Buch selbst wird in dem Wust an derzeitigen Enthüllungen wohl nur ein Kapitel sein. So hieß es aus der Bild-Redaktion auf Anfrage zum Buch bereits am Mittwoch: Ganz im Ernst: das interessiert auch keine Sau hier wirklich.“ Doch der ehemalige Chefredakteur der Bild Julian Reichelt scheint das anders zu sehen. Laut Informationen des Tagesspiegels lässt er zurzeit ein juristisches Vorgehen gegen den Enthüllungsroman prüfen.

Auf Twitter melden sich vor allem Frauen zu Wort, die sich wundern, dass ausgerechnet ein Autor mit eigenem zweifelhaften Ruf nun ein Buch über einen deutschen #Metoo-Skandal geschrieben hat. Die Autorin Theresa Bücker kommentiert ironisch: „Es braucht halt metoo-Romane von cis-Männern, weil sich als Typ mit Faruen darüber zu unterhalten, was sie so erleben, viel zu anstrengend wäre. Man müsste ja Frauen kennen, sie schätzen – mehr als eine – selbst Fragen stellen und ihnen dann auch noch glauben.“

Eine andere Userin schreibt: „Das unbezahlte Praktikum bei den Stuckrad-Barre Festspielen ist übrigens auch auf Twitter nicht verpflichtend“