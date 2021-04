Dem Schriftsteller Feridun Zaimoglu gehen die Lockerungen in Deutschland zu schnell. „Ich lebe sehr gerne – aber ich unterstreiche: Die Lebenslust ist das eine, Dämlichkeit ist das andere“, so Zaimoglu in SWR2.

Ältere darf nicht angelastet werden, dass man sie zu schützen versucht Er sei verärgert über Äußerungen „mancher Politiker“, die sich insbesondere an Jüngere „anzuflanschen“ versuchten. Älteren Menschen dürfe nicht angelastet werden, dass man sie durch die Alltagsbeschränkungen vor dem Virus zu schützen versuche. Es sei deprimierend, an Senioreneinrichtungen vorbeizugehen, die „wie ein Tatort mit Absperrband“ abgesichert seien. In einem Essay für den „Nordschleswiger“ hatte Zaimoglu über Bedrohungsgefühle während der Coronakrise geschrieben. Unverändert sei Vorsicht das Bessere. Auch wenn es einem peinlich vorkomme, von Bekannten wie eine „Mumie“ abzuprallen, sich zuhause umzuziehen und mit einem Hygienetuch die Türklinken zu desinfizieren. Er tue das alles aber nicht, weil er ein „Masochist“ sei, sondern „weil ich glaube, dass es noch immer ernst ist.“ Dabei sehe er wirklich „bekloppt“ aus, so Zaimoglu selbstironisch über seine Versuche, sich mit Maske und Mantel gegen das Virus zu schützen, „wie ein Irrer, der durch die Straßen pflügt“. Feridun Zaimoglu: „Lieber noch etwas vorsichtig sein“ Er telefoniere jeden Tag mit seinen Eltern, nachdem sein Vater gerade eine schwere Grippe überlebt habe. Er komme ins Stottern, wenn er seinen Eltern von den Verhältnissen in Deutschland erzähle, so Zaimoglu. „Wenn meine Eltern mich fragen, wie es mir geht, dann sage ich, dass ich wirklich große Sorgen habe. Ich finde es nicht besonders verantwortungsvoll zu sagen, es sei alles ausgestanden.“ Er fürchte den Tag, an dem man sagen werde, die Lockerungen hätten zu früh begonnen. „Lieber etwas vorsichtig sein.“