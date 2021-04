Schon seit einem Jahr sind Auftritte, Lesungen und Ausstellungen gar nicht oder kaum noch möglich. Viele Künstlerinnen und Künstler, warnt der Deutsche Kulturrat, verlieren daher wegen der Corona-Pandemie ihre Kranken- und Pflegeversicherung in der Künstlersozialkasse. Deren Funktion ist es, selbständigen Künstlern und Publizisten die Teilhabe an der gesetzlichen Sozialversicherung zu ermöglichen. Weil immer mehr Künstlerinnen und Künstler sich derzeit in der Pandemie aber eine andere Tätigkeit suchen, um zu überleben und nicht zum Sozialfall zu werden, sollen sie wegen ihrer Zweittätigkeit aus der KSK herausgedrängt werden. ,,Man muss jetzte eine ganz schnelle und unbürokratische Lösung finden," sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, in SWR2 Kultur Aktuell. Für die Zeit der Pandemie solte es unbedingt eine Ausnahmeregelung geben. ,,Wer in der Künstlersozialkasse ist, kann in dieser Zeit nicht herausfliegen," fordert Zimmermann. mehr...